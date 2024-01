Braderie d'Hiver à Mulhouse

La braderie, c'est toujours l'occasion de faire de bonnes affaires. Aujourd'hui, à Mulhouse, une braderie exceptionnelle vous attend. Venez découvrir une variété de vêtements pour adultes et enfants, des chaussures, des sacs à main, des jeux et jouets, le tout à des prix très attractifs.

Cette braderie est organisée par l'AGF, l'Association Générale des Familles, la plus ancienne association familiale du Haut-Rhin. Rendez-vous rue Brustlein à Mulhouse aujourd'hui et demain, de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que samedi de 9h à midi. Pour plus d'informations, consultez le site : agf68mulhouse.wixsite.com/agf-mulhouse

Tournoi des Mages à Riedisheim

Aujourd'hui se déroule un événement sportif majeur au COSEC de Riedisheim : le Tournoi des Mages. Au programme, plusieurs tournois et animations, notamment un tournoi de handball. Venez seul(e) ou accompagné(e) de vos ami(e)s pour découvrir ou redécouvrir ce sport d'équipe.

De nombreux lots seront offerts aux vainqueurs, tels que des places de cinéma, des billets pour des matchs, des sacs de sport, et bien d'autres encore. Cet événement s'adresse aux jeunes âgés de 9 à 17 ans. Rendez-vous dès 9h au COSEC de Riedisheim. L'inscription de base est de 8€ par jour. Une buvette sera disponible, proposant sandwiches, crêpes et gaufres.

Élection de Mademoiselle Alsace 2024 ce week-end

Le concours de beauté "Mademoiselle Alsace" est organisé par l'association "Le Rêve des Miss" et s'adresse aux jeunes alsaciennes âgées de 17 à 23 ans, sans critères de poids ni de taille. L'objectif est de se sentir bien dans son corps et de représenter au mieux notre région avec charisme.

Les candidates défileront sur le thème "Au-dessus des étoiles". Neuf candidates seront en compétition, mais une seule sera élue "Mademoiselle Alsace 2024". L'événement se déroulera ce samedi à la salle Le Trèfle d’Ungersheim. Les portes ouvriront à 18h30 et le show débutera à 19h30. Réservez votre place via ce site.