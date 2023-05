Black Coffee ce soir à Masevaux-Niederbruck :

C'est une pièce de théâtre, une histoire policière d'Agatha Christie. Cette enquête nous plonge dans les années 1920, dans un manoir de la campagne anglaise. Il y aura un meurtre, des secrets et des suspects. Les spectateurs seront invités à démasquer eux aussi le coupable.

"Black Coffee" est une pièce peu connue d'Agatha Christie. Il s'agit d'une enquête policière inédite présentée à la Grange de Masevaux Niederbruck. La représentation a lieu ce soir à partir de 20 heures, ainsi que demain samedi et dimanche à la même heure.

Régis Mailhot à l'entrepôt Mulhouse :

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle, Régis Mailhot, le sale gosse de l'humour, revient avec un nouveau one man show. Un retour sans tabou et un esprit toujours aussi libre. Entre réquisitoire, sketchs et sa fameuse revue de presse hilarante, ce spectacle est une bouffée d'air frais au milieu du politiquement correct.

Régis Mailhot sera sur la scène de l'Entrepôt de Mulhouse ce soir, demain et samedi. Rendez-vous à 20h30 à chaque fois. Infos et réservations ICI

After-work à Colmar :

Ce soir, rendez-vous au MOJO, le bar atypique de la Place de la Cathédrale, avec ses 2 étages et sa terrasse ! D'autant plus qu'il va faire beau aujourd'hui, alors nous pourrons profiter de la terrasse. Rendez-vous à 19h pour un apéro avec modération et surtout avec des tarifs After-work, grignotage et ambiance DJ.