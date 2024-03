Programme des vacances d'hiver à la Ferme d’Argentin

Les animateurs de la Ferme d’Argentin vous réservent des animations spéciales pour ces vacances. Chaque jour à 11h, rejoignez-nous à la Mini-ferme pour des jeux mettant en vedette nos animaux et leurs petits. À 14h, plongez-vous dans les animations dédiées à l'animal du jour, mettant en lumière une variété différente chaque jour, tels que cheval, mouton, cochon, chèvre, etc. Explorez nos ateliers sur les empreintes des animaux, les céréales, et profitez des contes captivants pour les enfants. La Ferme d’Argentin est ouverte tous les jours à Lièpvre de 10h à 17h, offrant un endroit idéal pour divertir vos enfants de manière ludique.

Escape Game à la Cité du Train de Mulhouse

Plongez dans "l’énigme de la mallette perdue" à la Cité du Train de Mulhouse. Une mallette mystérieuse retrouvée dans les archives du musée attend son propriétaire. Pour la retrouver, déchiffrez son code secret et résolvez les énigmes disséminées dans les locomotives emblématiques des années 30. Accessible à partir de 8 ans, le jeu se déroule en groupes de 5 maximum, du jour jusqu'au 10 mars, de 10h à 14h30. Réservation préalable obligatoire sur www.citedutrain.com.

Soirée Fitness Carnavalesque ce soir à Ungersheim

Rejoignez-nous ce soir pour une soirée fitness carnavalesque à la MJC Le Trèfle d’Ungersheim, animée par Gina Fitness. Venez déguisés et participez à nos cours de Yoga Danse à 18h30, Piloxing à 19h15 et Cardio/renfo à 20h, selon vos préférences. Après les cours, partageons un verre de l’amitié sous forme d'auberge espagnole : chacun apporte quelque chose à partager !