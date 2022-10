Escape game en cours à Colmar : Margaritae perditae, c’est le nom de ce jeu de coopération et d'évasion grandeur nature. Il est en cours au musée d’histoire naturelle et d’ethnographie.Par équipe de 3 à 6 joueurs, vous aurez une heure pour retrouver des perles perdues. Cet escape game est accessible tous les jours sauf le lundi au musée colmarien.

Soirée filles ce soir à Nautilia Guebwiller : Ces soirées se nomment “Un instant avec elles”. Elles sont organisées chaque premier mardi du mois à la piscine guebwilleroise. Les femmes peuvent venir profiter de l’espace bien être entre elles, entre filles. Un beau moment de détente et de relaxation donc ce soir entre 19 et 21H. Renseignement et inscriptions auprès des agents d’acceuil de Nautilia.

Collecte de sang dans un lieu inédit : Les équipes vous attendent aujourd’hui au musée Unterlinden de Colmar. Un cadre d’exception pour accomplir un geste citoyen et vital pour de nombreux malades. 190 personnes sont attendues pour donner leur sang ! Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé. La collecte de sang aura lieu ce mardi de 10 à 19h .