Collecte mobile de don du sang

Les bénévoles et les équipes de l’Etablissement Français du Sang se mobilisent à nouveau pour organiser des collectes mobiles, afin de permettre à chacun d'apporter sa contribution en donnant un peu de son sang de manière simple et accessible, sous réserve d'être majeur et en bonne santé.

Aujourd'hui, des collectes sont prévues à Bartenheim à partir de 15h, ainsi qu'à Lutterbach à partir de 15h30. De plus, demain, vous aurez l'occasion de participer aux collectes à Baldersheim, Fréland et Rantzwiller, à 16h30 chaque fois.

Visite guidée du musée du jouet à Colmar

Ce même après-midi, une visite originale du musée du jouet vous est proposée. Un médiateur sera présent pour vous faire découvrir le musée et ses trésors d'une manière unique. Vous aurez l'occasion de deviner les matériaux utilisés dans la fabrication des jouets à l'aveugle, ainsi que d'explorer l'intérieur de certains jouets pour comprendre leur fonctionnement.

Cette visite guidée est ouverte à tous, sans réservation préalable. Rendez-vous à 15h cet après-midi au musée du jouet de Colmar.

Vallée des contes à Munster

Le Festival de Contes fait son retour dans la Vallée de Munster, avec une multitude de rendez-vous poétiques pour cette nouvelle édition. Au programme, des spectacles, des contes, des conférences et même une formation à l'art de conter, le tout autour du thème "Par monts et par mots" !

La Vallée des contes se déroule aujourd'hui ainsi que les deux prochains week-ends dans toute la vallée de Munster. Pour plus d'informations et la programmation complète, visitez valleedescontes.org.