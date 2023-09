Programme d’animation à la ferme d’argentin à Lièpvre :

Dès aujourd’hui et pour tout le mois de septembre, des animations thématiques sont proposées en lien avec la ferme, les animaux, les végétaux. Les animateurs vous accueilleront d’abord dans la mini ferme pour tout savoir ou presque sur les animaux. On vous parlera nature aussi, des arbres , des plantes, des techniques de conservation de la nourriture etc…

Ces animations sont donc proposées chaque jour de 10 à 18h à la ferme d’argentin de Lièpvre. Retrouvez tous les détails sur www.ferme-argentin.com

Visite guidée du théâtre de la Sinne :

L’occasion de découvrir ce théâtre emblématique de la ville de Mulhouse. Au cours de la visite vous découvrirez ce magnifique théâtre à l’italienne construit il y a un peu plus de 150 ans. Vous en saurez plus sur son histoire, ses décors et ses secrets…

Départ cet après-midi à 15H. Le lieu de RDV se trouve devant l’entrée du théâtre de la Sinne de Mulhouse .

la Foire européenne de Strasbourg :

La Foire Européenne est l'un des temps forts de la rentrée à Strasbourg, et on peut le dire de toute l’Alsace. Déployée sur 35 000m2 et rassemblant près de 400 exposants, elle accueille des milliers de visiteurs dans le quartier du Wacken, juste en face du Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

La foire Européenne est en cours depuis ce week-end et sera accessible toute cette semaine. Infos complètes à retrouver sur foireurop.com.