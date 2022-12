Saison hivernale à Europa Park : Europa Park plonge officiellement dans la magie de Noël ! Forcément le plus beau parc d’attractions du monde a sorti ses plus belles décos de Noël. Les décors sont somptueux et raviron tles visiteurs en quête d’émotions.

Juste pour vous donner quelques chiffres : 3 000 sapins de Noël, 10 000 boules de Noël, 6 000 guirlandes lumineuses ... Bref, l'ambiance sera encore féerique avec plusieurs attractions ouvertes ! Pour avoir toutes les infos et accéder à la billetterie : www.europapark.com.

MAIS NE TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE ! Une pièce de théâtre proposée par les élèves du conservatoire de Mulhouse : Il s’agit d’une pièce de Feydeau. Un classique du genre, une farce joliment mise en scène par ces élèves. L’histoire d’un député qui tente de convaincre son épouse d'arrêter de se promener en tenue légère… C’est une sortie culturelle, régionale et gratuite ! Les élèves du conservatoire d'art dramatique espèrent un public nombreux et prêt à rigoler ! 2 représentations sont prévues : jeudi et vendredi. Vous pouvez réserver votre place des maintenant : billetterie@momix.org ou par téléphone, au CREA de Kingersheim 03 89 57 30 57.

Exceptionnellement, on quitte l’Alsace pour découvrir le Mois Givré : Le mois givré c’est l'événement de noël de la ville de Belfort et il vaut le détour. Il y a tout ce qu’il faut : des sapins décorés, des illuminations, des chalets et tout un programme d’animation. des ateliers, spectacles, animations, patinoire,et même une piste de luge.

Près de 200 animations au cœur du centre ville de Belfort.

Belfort pour info se trouve à une quarantaine de minutes de route de Mulhouse.