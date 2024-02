Le festival Momix est en cours à Kingersheim

Le festival Momix bat son plein à Kingersheim, offrant une célébration internationale du spectacle vivant destiné aux jeunes et aux familles. Le programme, toujours foisonnant, explore l'imaginaire à travers une variété de compagnies internationales : cirque, danse, théâtre, marionnettes, musique, théâtre d'objets, et bien plus encore. Originaire de Kingersheim, le festival Momix présente de nombreux spectacles au CRéa de Kingersheim, ainsi que dans d'autres lieux tels que la Filature de Mulhouse, l'Espace 110 d'Illzach, Cernay Sausheim et Riedisheim. La programmation complète est disponible sur www.momix.org.

Nouvelles possibilités de donner son sang

Chaque semaine, grâce à l'engagement des équipes de l’EFS, vous avez la possibilité de participer à une collecte mobile de don du sang. Pour donner, il faut être majeur, en bonne santé et présenter une pièce d'identité. N'oubliez pas qu'un seul don peut sauver jusqu'à trois vies. Des collectes auront lieu à Thann ce lundi, au centre socio-culturel à partir de 15h30, et au Dorfhüs d’Eschbach-au-Val à partir de 16h30. Il y en aura aussi demain à Wintzenheim et à Berentzwiller.

Job Dating organisé par Europa Park dès aujourd’hui

Europa Park Resort propose trois journées de recrutement aujourd'hui, demain et mercredi, de 9h à 18h, à l’hôtel « El Andaluz ». Les candidats peuvent repartir directement avec leurs contrats de travail signés. Des postes sont à pourvoir dans divers domaines tels que les attractions, les boutiques, la restauration, l'hôtellerie, l’administration et l'univers aquatique Rulantica. Les candidats doivent être titulaires du permis, être mobiles et posséder un bon niveau d'allemand selon les postes.