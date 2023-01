Le chemin des Crèches à Bergheim : C’est un parcours original dans les ruelles de ce village alsacien pour partir à la découverte de plus de 80 crèches artisanales, créées par les habitants et les associations du village. Le tout mis en scène, illuminé et subtilement décoré. C’est un événement en cours encore aujourd’hui et jusqu’à dimanche donc à Bergheim. Un bon plan pour les nostalgiques de la période de Noël, et c'est gratuit.

Zoom sur l’Ukraine à Mulhouse : Exposition artistique en cours à la bibliothèque située Grand’Rue de Mulhouse, avec des peintures et photographies d'artistes ukrainiens. Le but de l'exposition est de montrer à tous les ravages de la guerre. C’est très poignant. Cette expo gratuite vient de débuter et se poursuivra jusqu’au 21 janvier.

Studyrama de retour ce week end : Studyrama c’est un salon d'orientation. Le salon idéal pour tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire comme études. Concrètement, il y aura même 3 salons en un : un salon consacré à l’alternance et l’apprentissage. 300 postes seront proposés. Un autre dédié aux études supérieures. L’occasion de découvrir 400 formations allant de Bac à Bac+5. Et puis les formations du numérique seront bien représentées aussi.

Studyrama aura lieu samedi de 10 à 17h au PMC de Strasbourg. On vous en parle aujourd’hui pour que vous puissiez vous organiser.