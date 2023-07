La Grande braderie de l’été c’est parti à Mulhouse :

C'est parti pour l'ultra populaire grande braderie estivale de la ville de Mulhouse, un événement organisé par les Vitrines de Mulhouse. C'est l'occasion parfaite de faire du shopping en plein air et de profiter d'affaires et de prix imbattables. Aujourd'hui et demain, de 9h à 19h, plus de 350 exposants seront présents au centre-ville de Mulhouse.

Les afters-concert by L’Esquisse

Dans le cadre du Festival International de Colmar, L'Esquisse Hôtel & Spa organise des After-Concerts dans son bar, le KBar. Durant toute la durée du festival, à partir de ce soir et jusqu'au 14 juillet, vous pouvez commencer ou prolonger votre soirée dans ce bar à cocktails à partir de 18h.

Au programme, des animations musicales débuteront à partir de 21h, vous pourrez découvrir les cocktails Création et Signature créés par nos barmans talentueux, ainsi que déguster des planches apéritives. De plus, un piano sera mis à disposition des clients qui souhaitent jouer.

Ne manquez pas cette occasion de profiter de l'ambiance festive et de la convivialité de l'Esquisse Hôtel & Spa pendant le Festival International de Colmar.

Afterwork Mulhouse :

Rendez-vous ce soir à 19h au bar Le Kfé Montaigne, situé au 36 Rue de la Meurthe à Mulhouse ! L'événement démarre à partir de 19h avec des tarifs spéciaux pour l'After-work, des amuse-bouches offerts et un DJ en live pour mettre l'ambiance !

Ne manquez pas cette soirée où vous pourrez profiter d'une atmosphère animée, de tarifs avantageux pour l'After-work et de délicieux amuse-bouches offerts. Le DJ en live garantira une ambiance musicale dynamique tout au long de la soirée.

Rendez vous ce soir au bar Le Kfé Montaigne pour passer un excellent moment !