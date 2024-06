Atelier d'Éveil à la Danse à Illzach

Ce mercredi, c'est le jour des enfants et nous avons un bon plan pour les plus jeunes. L'École de Danse Marc Fabrici propose aux enfants de 4 à 6 ans de découvrir la danse avec un cours d'essai d'éveil à la danse ! Ce cours aura lieu ce matin à partir de 11h, mais d'autres séances sont prévues.

C'est aussi l'occasion de vous parler d'un autre événement organisé par l'école de danse : un stage de Yoga danse pour les adultes. Ce stage, prévu pour ce samedi entre 15h et 16h30, vous permettra de danser en mobilisant votre corps à travers des postures de yoga. Il est ouvert aux débutants comme aux confirmés. Pour plus d'informations et pour réserver, rendez-vous sur http://www.ecoledansemulhouse.fr

Foire d'Été à Cernay

L'association des Vitrines de Cernay organise sa traditionnelle foire d'été aujourd'hui. Vous pourrez déambuler dans les rues de la ville pour profiter de la grande braderie, avec plus de 80 exposants présents. Il y aura également des stands de gourmandises, des démonstrations de véhicules, et bien plus, le tout dans une ambiance festive. La foire d'été de Cernay débute à 9h dans les rues du centre-ville.

Retour du FLOR FM LIVE

Le FLOR FM LIVE e est de retour pour sa 14e édition ce soir au Parc Expo de Mulhouse. Sur scène, vous pourrez voir Zaoui, Ridsa, Eloiz, Sound of Legend, Barbara Pravi, Emmanuel Moire, Jungeli, et bien d'autres pour une soirée exceptionnelle.

Le 14e FLOR FM LIVE commence ce soir à 20h, mais arrivez un peu avant car plusieurs surprises vous attendent. L'ouverture des portes se fait à 18h30. Le concert est gratuit et uniquement sur invitation.