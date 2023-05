Salon tatouage et Piercing à Colmar :

C'est la 9ème édition du salon Tatouage et Piercing. C'est une convention qui permet aux amateurs de tatouages de se faire tatouer par des tatoueurs réputés venus de loin. Des perceurs sont également présents. En outre, de nombreuses autres animations seront prévues pendant toute la durée du salon, comme des concerts, des défilés, des concours et des spectacles.

Le salon Tatouage et Piercing aura lieu demain, dimanche et lundi, au parc expo de Colmar.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.colmar-expo.fr/.

Soirée stand up ce soir à la Loge du Temps :

Ce soir, au Bar de La Loge du Temps, se tiendra une nouvelle soirée d'humour avec une programmation de folie. Sur scène, vous pourrez découvrir 6 humoristes de talent. Les portes ouvrent à 19h30, et le spectacle commence à 20h. Mais ce n'est pas tout ! Cette soirée Stand Up sera suivie d'une after party assurée par DJ Fanny jusqu'à 1h. De plus, il est possible de se restaurer sur place.

Pour vous inscrire, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : contact@lalogedutemps.fr.

Le Cirque Gruss s’est installé à Mulhouse :

Après les Colmariens, c'est au tour des Mulhousiens de découvrir le spectacle "Extravagant". C'est le nom de la nouvelle création du cirque Gruss, qui va faire découvrir aux petits et aux grands un univers mêlant le rêve, la magie et l'exploit.

Le chapiteau du cirque Gruss s'est installé sur le champ de foire de Dornach. La première représentation aura lieu aujourd'hui à 19h30. La troupe Gruss restera à Mulhouse jusqu'au 14 mai.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site cirque-gruss.com.