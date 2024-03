L’aventure des Mines se poursuit à Sainte Marie aux Mines

Depuis plus de 35 ans, l'Association Spéléologique pour l’Étude et la Protection des Anciennes Mines œuvre à la valorisation des patrimoines du Val d’Argent. Les membres actifs et bénévoles de l'association invitent les visiteurs à découvrir deux mines d’argent. Ces deux parcours souterrains, datant du XVIe siècle, sont préservés dans leur état d'abandon tel que les mineurs les ont laissés. Chaque visite commence par une courte randonnée en pleine nature avant de s'aventurer sous terre, une expérience qui dure au moins une heure.

Les parcours sont ouverts tous les jours de la semaine de 14h à 18h. Pour réserver vos billets, rendez-vous sur : https://www.asepam.org/reservermavisite

Semaine spéciale super héros et super héroïne à Ensisheim

Dès aujourd’hui et jusqu’à samedi, la médiathèque d’Ensisheim accueille de nombreuses animations dans le cadre d'une semaine spéciale super héros et super héroïne. Au programme : déguisements, ateliers de bricolage, parcours d'entraînement physique, expositions, jeux, réalité virtuelle, impression 3D, rencontres, ateliers de maquillage, et bien d'autres activités. De quoi éveiller le super héros qui sommeille en chaque enfant. L'accès est gratuit et les ateliers nécessitent une réservation auprès de la médiathèque d’Ensisheim.

Les illimités d’Hiver à Legend Track Colmar

Pendant les vacances d'hiver, Legend Track ouvre ses portes pour des sessions de pilotage en illimité ! Profitez de 3 heures de pilotage en famille ou entre amis dans une expérience de course automobile virtuelle sur des circuits ultra-réalistes. Les simulateurs de course automobile professionnels sont disponibles chaque jour des vacances de 14h à 17h à Legend Track Colmar. Pensez à réserver votre session de pilotage sur : https://legend-track.com/