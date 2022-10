Atelier jeux vidéo à St Louis : Un atelier pour s'initier à plusieurs consoles comme la switch et jouer en multi joueurs mais aussi les consoles portables Nintendo 3DS pour jouer en solo. Cet atelier est organisé dans l'espace conférence de la médiathèque le parnasse à st Louis. Rendez vous cet après midi de 14 à 16h.

After work ce soir à Mulhouse : After work proposé ce soir par le Winstub factory. Avec comme d’habitude : les tarifs after work, la traditionnelle tarte flambée et l’ambiance musicale. Ajoutons à cela la météo clémente prévue pour aujourd’hui. After work au Winstub factory de Mulhouse c’est à partir de 19H ce soir

Coeur de pirate ce soir à Sausheim : La chanteuse canadienne sera sur la scène de l’Eden de Sausheim. Elle vient pour présenter son dernier album nommé “Impossible à aimer” mais elle vient aussi et surtout fêter ses 10 ans de carrière. 10 années durant lesquelles Coeur de Pirate a vendu plus d'un million d'albums. Le concert débute ce soir 20h donc à l’Eden de Sausheim. Places à réserver via le site eden-sausheim.com.