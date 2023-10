Annonce de la Nouvelle Édition des Journées d'Octobre et de Folie Flore :

Le rendez-vous incontournable de l'automne à Mulhouse débute aujourd'hui : les Journées d'Octobre et Folie'Flore sont de retour. Profitez de onze jours de festivités avec une variété d'exposants, de la musique en live et une délicieuse gastronomie. Bien sûr, ne manquez pas la magie du spectacle floral de Folie'Flore.

Folie Flore vous invite à explorer 10 000 m2 de jardins artistiques sur le thème des fruits et légumes. Vous serez émerveillés par de nombreuses créations spectaculaires réalisées à partir de centaines de fruits et légumes, dont un crocodile géant, des lions et divers animaux de la savane.

Les Journées d'Octobre et Folie'Flore se dérouleront du jour d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 15 octobre au parc expo de Mulhouse.

Soirée Octobre Rose au Rota Club :

La soirée Octobre Rose est organisée par l'équipe du service de gynécologie sénologie et chirurgie plastique des Hôpitaux Civils de Colmar. Tous les bénéfices de cet événement seront reversés sous forme de dons à des associations œuvrant dans la lutte contre le cancer du sein, telles que La Ligue contre le cancer.

Le Rota Club promet une ambiance exceptionnelle, tandis que les soignants proposeront une tombola avec des prix sensationnels, tels qu'un pilotage sur circuit (Porsche, Lamborghini ou Ferrari) ou même un baptême de l'air en parapente.

Ne manquez pas la soirée Octobre Rose ce soir à partir de 22h au Rota Club de Colmar. L'entrée est de 5 euros, et c'est pour une bonne cause.

Aurélien Vivos en concert à Blotzheim :

Aurélien, le gagnant de The Voice 2023, vous invite à vivre un conte de fées depuis sa victoire émouvante dans l'émission. Ancien magasinier, Aurélien VIVOS interprète aujourd'hui les plus belles voix de la chanson, notamment Céline Dion, Andrea Bocelli, Florent Pagny, Daniel Balavoine, Jacques Brel, et bien d'autres, dans un spectacle intitulé "De l'ombre à la lumière."

Retrouvez Aurélien ce soir en concert au casino de Blotzheim à partir de 20h30. Un rendez-vous à ne pas manquer.