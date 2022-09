Exposition photo sur le street art à Saint-Louis : Cette exposition est le fruit du travail de 6 jeunes Ludoviciens. Ils sont issus d’un atelier de photographie et ensemble ils ont couvert le dernier forum street art. Et vous verrez que leurs photos restituent l’ambiance énergique et festive de cette journée. Cette exposition photo sur le forum du street art est en place à l' hôtel de ville de St-Louis jusqu'au 17 septembre de 8h à 17h. L'entrée est gratuite.

L'AJC danse ouvre ses portes : AJC, c'est l'association pour la jeunesse et la culture de Wattwiller. Elle propose depuis plus de 25 ans des cours de danse pour tous les âges. On y trouve du Hip hop, du Modern Jazz, du Bollywood, du Flamenco, de la danse plus classique et également des scéances pour les jeunes mamans et leur bébé. Dès aujourd'hui vous pouvez venir essayer un ou plusieurs cours. Pour connaitre les horaires de cours : ajc-danse.fr

Portes ouvertes à l'école de musique de Pfastatt : Si vous êtes parents de jeunes enfants, l'ecole de musique de la maison des associations ouvre ses portes pour vous faire découvrir les cours d'éveil musical. Cours de percussions, de chants, d'expression corporelle. C'est vraiment à destination des tout petits, les 4 et 5 ans. Si vous êtes convaincus par les démonstrations lors de ses portes ouvertes, notez que les cours débuteront dès début octobre ! Rdv ce soir à la maison des associations de Pfastatt entre 16 et 18h.