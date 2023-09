Rentrée des métiers dans le Haut-Rhin :

Pôle emploi Grand Est organise la "Rentrée des métiers". Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité recrutent, mais six en particulier. L'objectif est d'informer les candidats pour leur permettre de se projeter dans les nombreuses opportunités à saisir !

Ce mardi, rendez-vous dans les différentes agences Pôle Emploi pour entendre des témoignages d'employeurs et d'employés, découvrir que les recruteurs sont prêts à former.

La Rentrée des métiers, un événement organisé par Pôle Emploi Grand Est, est en cours jusqu'au 15 septembre. Renseignez-vous auprès de votre agence Pôle Emploi.

Le rendez-vous des langues étrangères à Colmar :

Le CCI Campus Alsace vous propose d'évaluer votre niveau en langue étrangère tout au long du mois de septembre. Plus précisément, les mardis, donc aujourd'hui à Colmar, et les lundis à Mulhouse. L'idée est de vous permettre de tester votre niveau, de rencontrer des enseignants, et de découvrir les cours les plus adaptés à vos besoins ! Toutes les langues ou presque sont concernées. De plus, ces formations en langues sont toutes éligibles au Compte Personnel de Formation.

Si vous souhaitez améliorer votre niveau, ne manquez pas ces rendez-vous des langues étrangères aujourd'hui de 13h à 19h au CCI Campus Alsace, rue du Rhin à Colmar.

Nouvelles collectes de don du sang :

Nous avons de nouvelles possibilités de sauver des vies en participant à l'une des collectes mobiles prévues dans le Haut-Rhin. Un seul don peut sauver trois vies, ce qui montre l'importance de la mobilisation.

Aujourd'hui, une collecte est prévue à Cernay et à Ruelisheim à partir de 15h30.

Demain, rendez-vous à la salle des fêtes d'Illzach entre 15h30 et 19h30, ou à Bantzenheim et Heiwiller dès 16h30.

N'oubliez pas de venir avec une pièce d'identité.