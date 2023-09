Événements du jour à Rulantica :

Aujourd'hui, à Rulantica, les enfants jusqu'à 11 ans inclus sont invités à profiter de nombreuses activités passionnantes dans l'espace extérieur de notre univers aquatique. Au programme, une multitude de jeux de plage amusants, une chasse au trésor captivante, la possibilité de créer un moulin à vent à l'effigie de notre mascotte Snorri, la construction de châteaux de sable, des fouilles archéologiques passionnantes et bien sûr, la Rulantica Kids Discothèque, où tous les enfants sont invités à danser et à s'amuser.

Marché des producteurs et des saveurs à Orbey :

Ce marché existe depuis maintenant 16 ans et se déroule chaque mercredi de l'été de 17h à 21h. Aujourd'hui marque la dernière opportunité de la saison pour profiter de ce marché extraordinaire et de ses exposants. Des artisans et producteurs locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs spécialités. Vous trouverez également sur place un barbecue et des chapiteaux pour rendre votre soirée des plus agréables. Alors, rendez-vous au Parc Lefébure à Orbey.

Dernier entraînement collectif des Mulhousiennes !

Pour ce sixième et dernier entraînement, nous vous proposons une reconnaissance du nouveau parcours spécial 10 ans. L'objectif principal est de vous familiariser avec le trajet et de vous préparer au mieux pour le jour J ! Cet entraînement est ouvert à tous, sans inscription préalable, et il est entièrement gratuit. Rendez-vous au parking du stade de l'Ill de Mulhouse à 18h30. La course des Mulhousiennes aura lieu le samedi 16 pour les enfants et le dimanche 17 pour les femmes.