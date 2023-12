Catch impro ce soir à Saint-Louis

Ce soir à Saint-Louis, plongez dans une soirée de pur théâtre improvisé avec la troupe Athila. Laissez-vous emporter par le "Catch Impro", un face-à-face explosif entre deux équipes de deux comédiens. Ils rivaliseront de talent pour donner vie aux thèmes proposés par un arbitre impartial. Un spectacle intense, drôle et passionné d'une durée d'environ 1h30.

À la fin, c'est vous, le public, qui élirez la meilleure équipe. Rejoignez-nous ce soir dès 20h30 à la Scène de l'Entrepôt de St Louis pour cette soirée inoubliable de Catch Impro par Athila. Pour plus d'informations et réservations, consultez www.athila.fr.

Collecte don du sang dans le Haut-Rhin

Par ailleurs, une collecte de sang se déroule actuellement dans le Haut-Rhin. L'Établissement Français du Sang lance un cri d'alarme : les réserves sont au plus bas, atteignant des niveaux critiques dans le Grand Est. Si vous avez entre 18 et 70 ans, êtes en bonne santé et pesez plus de 50 kilos, vous pourriez être éligible au don du sang.

Aujourd'hui, des collectes sont prévues à la salle de la Brasserie de Lutterbach dès 15h30, au Cercle MJC de Buhl, ou à Sentheim dès 16h30. Demain, les bénévoles se mobiliseront à Ligsdorf, Ostheim ou encore Voegtlinshoffen. Rappelons que chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/.

Vous pouvez découvrir en ce moment le chemin des crèches à Bergheim

Enfin, découvrez dès maintenant le Chemin des Crèches à Bergheim. Partez à la rencontre de plus de 80 crèches artisanales, créées par les habitants et les associations du village. Elles sont mises en scène, illuminées et décorées aux couleurs de Noël, transformant les rues de Bergheim en un enchantement hivernal.

Le Chemin des Crèches est ouvert en visite libre jusqu’au 7 janvier 2023, tous les jours de 10h à 21h. Plongez dans la magie de Noël à Bergheim !