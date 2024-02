Ciné débat ce soir au Cinéma Bel Air de Mulhouse

Ce soir au Cinéma Bel Air de Mulhouse, ne manquez pas le ciné-débat autour du film "Au nom de la terre". Ce long-métrage relate l'histoire de Pierre, un agriculteur confronté à des difficultés financières et à l'épuisement au travail, en écho à la crise agricole actuelle. Après la projection du film réalisé par Édouard Bergeron, avec Guillaume Canet, un débat sur la prévention du suicide sera animé par plusieurs intervenants. Rendez-vous à 20h pour cette soirée engagée.

Spectacle de danse “Art. 13” à la Filature

À la Filature de Mulhouse, découvrez ce soir à 20h le spectacle de danse "Art. 13", inspiré de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce spectacle, porté par la performeuse et chorégraphe Phia Ménard, aborde les questions de migrations et de libre circulation à travers une mise en scène captivante. Une occasion de s'émerveiller et d'imaginer de nouveaux horizons.

La St Valentin se prépare déjà à Ribeauvillé et Riquewihr !

En prévision de la Saint-Valentin, l'Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr organise pour la quatrième année consécutive un programme d'animations romantiques. Du samedi et pour les 15 jours à venir, les couples pourront participer à diverses activités telles qu'un atelier choco'amour en duo, un grand jeu de piste, des visites des caves en amoureux, ou encore un concours photo. 19 spots photos, décorés aux couleurs de l'amour, seront installés dans les communes concernées. Les participants sont invités à prendre leur photo et à la publier sur Instagram avec le hashtag #loveribeauvilleriquewihr pour tenter de remporter un Day Spa & Collation au Resort Barrière de Ribeauvillé. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables en amoureux dans ces charmantes localités.

Pour plus d'informations, consultez le site www.ribeauville-riquewihr.com.