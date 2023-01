Les Bodin’s sont de retour en Alsace : Les Bodin's c’est ce duo interprété par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET. Un véritable phénomène burlesque, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature a déjà attiré plus de 1 500 000 spectateurs. Ce spectacle est à découvrir ce soir et demain 20h au zénith de Strasbourg. Info et résa sur zenith-strasbourg.fr.

La saison hivernale d’Europa-Park touche à sa fin : Le plus beau parc de loisirs au monde, Europa Park propose sa saison hivernale encore aujourd’hui, demain et dimanche. Il y aura encore une ouverture des portes les 13, 14 et 15 janvier mais ensuite il faudra patienter jusqu’au printemps pour aller profiter des attractions, manèges et autres spectacles. Europa Park qui, on vous le rappelle , a accueilli plus de 6 millions de personnes en 2022, un record.