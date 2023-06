Apéro d’Art à Mulhouse :

Tous les mardis de ce mois de juin, un Apéro d'Art se déroule à l'Art à l'Œuvre à Mulhouse. L'établissement est situé rue de l'Arsenal. L'idée est de partager un moment de convivialité et d'échange sur le thème de l'art, et plus particulièrement ce soir sur le thème du Street art.

Cet Apéro d'Art aura lieu ce soir à partir de 18h30 à Mulhouse. Les réservations sont nécessaires et vous pouvez encore réserver via le site : http://billeterie.delartaloeuvre.org.

Il fait beau, il fait bon. Rappelons qu’il est possible de profiter de la base nautique Colmar - Houssen :

En ce mois de juin, la base nautique est ouverte tous les jours de 13h à 19h lorsque la météo le permet... Et en ce moment, la météo est vraiment favorable.

Sur place, vous trouverez un magnifique plage de sable fin ainsi qu'un espace de baignade surveillée. Vous avez également la possibilité de louer des paddles ou de profiter d'un grand parc aquagonfle. Les plus courageux pourront s'élancer sur un parcours à obstacles de plusieurs dizaines de mètres.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : http://www.agglo-colmar.fr/base-nautique.

De nouvelles collectes mobiles seront organisées cette semaine pour les dons du sang :

Comme chaque semaine, l'EFS (Établissement Français du Sang) se mobilise pour aller à la rencontre des Haut-Rhinois et leur permettre de faciliter cet acte citoyen qu'est le don du sang. Rappelons qu'un seul don peut sauver 3 vies, donc cela vaut vraiment la peine de consacrer un peu de son temps.

Aujourd'hui, une collecte est prévue à Rixheim de 15h30 à 19h30. Il y aura également une collecte à Ruelisheim à partir de 16h30. Demain, vous avez rendez-vous à Habsheim entre 16h et 19h30, ou bien à Kembs entre 16h30 et 19h30.

Faites preuve de générosité et de solidarité en participant à ces collectes de sang. Votre don peut faire une réelle différence.