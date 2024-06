Stellantis Ouvre Ses Portes

L'usine Stellantis vous accueille pour une visite immersive fascinante au cœur de la production. Des visites guidées sur réservation sont organisées tous les jeudis, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin octobre. Les visiteurs doivent avoir au moins 16 ans et porter un pantalon, des manches longues, des chaussettes, ainsi qu'une pièce d'identité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.boutique.tourisme-mulhouse.com.

Karine Dubernet à l'Entrepôt de Mulhouse

L'humoriste Karine Dubernet présente son spectacle "Perlimpinpin", un one-woman-show satirique sur les politiques et leurs manipulations pour servir leurs propres intérêts. Selon Karine Dubernet, leur secret réside dans la poudre de Perlimpinpin, capable de tout faire gober, accepter et oublier.

Karine Dubernet vous attend ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et réservations, visitez http://lentrepot.org.

Afterwork à Colmar

Rejoignez-nous ce soir à l'AM Event Bar pour un afterwork en terrasse. Profitez d'un bar extérieur, d'un DJ en live, de tartes flambées et de délicieux cocktails (avec ou sans alcool) à tarif réduit.

Rendez-vous à partir de 19h à l'AM Event Bar à Colmar pour une soirée mémorable.