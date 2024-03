Bain de Forêt Hivernal à Soultzeren

Plongez au cœur de la nature avec ce bain de forêt, idéal pour les amoureux de la nature. Cette expérience vous invite à explorer diverses techniques de relaxation et d'éveil des sens en plein air, accompagnée par une sophrologue pour un moment de bien-être intérieur. Le bain de forêt hivernal se tiendra au col de Wettstein à Soultzeren cet après-midi, de 14h30 à 16h30. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'office du tourisme de la vallée de Munster.

La Quinzaine de la Danse débute à Mulhouse

À partir de demain et jusqu'au 26 mars 2024, l'Espace 110, La Filature et le Ballet de l'Opéra national du Rhin vous convient à la 6e édition de la Quinzaine de la Danse. Un programme varié autour de la danse, présentant toutes les formes et esthétiques possibles. Le public pourra profiter de 10 spectacles ainsi que d'ateliers, de rencontres, de projections et d'expositions. Les événements se dérouleront dans différents lieux, à des dates et horaires variés. Pour plus de détails, consultez le site espace110.org.

Le Retour du Brivan ce Soir

La scène ouverte alsacienne, le Brivan, fait son retour ce soir à l'Espace 137 à Wintzenheim. Une soirée prometteuse avec la présence sur scène de plusieurs artistes, amateurs et professionnels, au nombre de 9 ce soir. Le Brivan débutera à 20h30, les portes ouvriront à 19h30 avec possibilité de se restaurer sur place. Rendez-vous à l'Espace 137 à Wintzenheim.