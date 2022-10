C’est parti pour les Journées d’octobre : Rendez-vous à partir d'aujourd'hui et jusqu’au 16 octobre au Parc expo de Mulhouse pour une nouvelle édition des Journées d'Octobre et de l'événement Folie'Flore. Les journées d’octobre, ce sont 280 exposants présents répartis en village thématiques, 20 bars et restaurants et des animations.

Folie Flore, c’est un show floral spectaculaire, unique en Europe. Sa réputation n’est plus à faire. 10 000 m2 de jardin spécialement mis en son et en lumière. Avec des jeux d’eau aussi .. A voir !!

Journées d’octobre et Folie Flore débutent aujourd’hui au Parc Expo de Mulhouse.

Anne Sila en concert à Sausheim : Anne Sila, c’est la gagnante de la saison all stars de The Voice. Ce soir c’est son 3eme album « à nos cœurs » qu’elle va présenter. Beau moment en perspective. D’ailleurs sachez qu’Anne Sila a joué à guichet fermé à L’Olympia récemment et que tous les retours sont positifs.

Allez là voir ! Concert de Anne Sila ce soir à partir de 20h à l’Eden de Sausheim.

After work à Colmar : C’est dans le superbe décor de AM EVENTS BAR que vous avez rendez-vous ce soir. Ce bar colmarien propose une ambiance dépaysante, exotique.. Dépaysement garanti.

Ce soir dès 19h, tarifs after work, grignotage et DJ… de quoi bien préparer le week end qui approche !