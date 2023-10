Les Foulées de l'Ill

Venez participer à une course exceptionnelle offrant deux parcours au choix : un 10 km ou un semi-marathon de 21 km, que vous pouvez courir en solo ou en relais. Les tracés sont plats et vous feront traverser plusieurs communes de la communauté de commune Centre Haut-Rhin. Attendez-vous à une ambiance festive avec la présence de plusieurs groupes de musique pour vous encourager. Soyez nombreux à venir soutenir les coureurs !

La deuxième édition des Foulées de l'Ill se déroulera ce dimanche. Le départ sera donné à 9h à Niederhergheim pour le semi-marathon et à 9h30 à Munwiller pour le 10 km. Les deux courses auront pour point d'arrivée Ensisheim.

Trinat'Emploi aujourd'hui

Trinat'Emploi, c'est le rendez-vous incontournable pour les chercheurs d'emploi, les personnes en quête de formation et les futurs entrepreneurs. Cet événement mettra en avant les compétences des entreprises de l'Agglomération de Saint-Louis et des 3 Frontières. Plusieurs dizaines d'entreprises seront présentes pour vous présenter leurs activités, leurs métiers et leurs besoins en recrutement. Vous y trouverez de réelles opportunités professionnelles.

Rendez-vous ce vendredi de 9h à 18h au Forum de St Louis pour Trinat'Emploi.

"Les femmes assurent" ce soir à Climb Up à Wittenheim

Mesdames, réservez votre soirée ! Climb Up Wittenheim organise l'événement "Les femmes assurent", une occasion idéale pour celles qui souhaitent découvrir l'escalade. Vous aurez accès libre aux blocs d'escalade, bénéficierez de nombreux conseils, pourrez suivre des cours d'initiation, et disposerez de matériel professionnel. Tout cela dans une atmosphère exclusivement féminine.

"Les femmes assurent" se déroulera ce soir entre 18h et 22h à Climb Up Wittenheim, et l'entrée est gratuite !