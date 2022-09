Journée recrutement chez les pompiers de Sausheim : Le corps des sapeurs-pompiers de Sausheim cherche précisément de Jeunes Sapeurs pompiers. Des adolescents motivés âgés de 13-14 ans et qui souhaiteraient s’engager avec eux pour 3 ans. Il y aurait 2 entraînements hebdomadaires les vendredis soir. Si ça vous intéresse, une réunion d’information aura lieu ce soir 18h30 à la caserne des pompiers de Sausheim, rue du Quatelbach.

Visite guidée à Neuf Brisach : A partir d’aujourd’hui et jusqu’à fin novembre, un guide vous propose de venir visiter avec lui la ville de Neuf Brisach et ses remparts. Mais une visite originale qui vous plongera dans l’époque du roi soleil, le guide sera d’ailleurs en costume d'époque. Il y a une visite guidée cet après-midi à 15h, c’est sur réservation. Jusqu'au 29 novembre, ces visites seront proposées chaque mardi et vendredi.

Enfin, possibilité de tester le cheerleading : Les Patriotes Cheerleading vous accueillent au Cosec de Riedisheim pour leurs 4 entraînements d'essai. Le cheerleading est un sport d'équipe mixte. L'association recrute pour leur 3 équipes: les minis , les juniors et les seniors. Les entraînements de ce soir auront lieu de 18h30 à 20h pour les plus jeunes et de 20h à 22h pour les seniors. Aucun pré-requis nécessaire, n'hésitez pas !