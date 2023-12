Mélodie Fontaine ce soir à l’entrepôt de Mulhouse

Ce soir à l'entrepôt de Mulhouse, ne manquez pas le spectacle de Mélodie Fontaine intitulé "Nickel". L'humoriste présente un one woman show où elle incarne divers personnages inspirés de sa vie : une adolescente aspirant à devenir influenceuse, un voyant égocentrique et une comédienne ayant des problèmes de vessie depuis son accouchement, tous révélant les facettes de la vie authentique et les faux-semblants. Mélodie Fontaine vous invite à découvrir cette représentation sincère sur la vie réelle. Rendez-vous ce soir, demain et samedi à 20h30 à l’entrepôt de Mulhouse.

Nautilia se mobilise pour le Téléthon

Le centre nautique de Guebwiller se mobilise pour le Téléthon avec un week-end festif et solidaire. Au programme, une soirée d'Aquagym sur le thème de Noël demain de 19h30 à 21h, ainsi que diverses activités samedi telles qu'un réveil musculaire, un défi aquathlon, des baptêmes de plongée et un aquakids. Tous les bénéfices de ces événements seront reversés au Téléthon pour soutenir la recherche médicale. Pour participer, l'inscription est nécessaire via le site nautilia.fr.

Noël au jardin du Parc de Wesserling

Vivez la magie de Noël au jardin du Parc de Wesserling avec des balades contées spécialement conçues pour les fêtes. Cette année, plongez dans l'univers de Noël au Pays Imaginaire, inspiré de l'histoire de Peter Pan. Explorez les jardins illuminés et décorés lors d'une balade d'une heure et participez à des soirées féériques pour une immersion totale dans cet univers enchanteur. Noël au jardin du Parc de Wesserling est disponible jusqu'au 30 décembre, chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ainsi que les mardis 26 et mercredis 27 décembre. Retrouvez plus d'informations sur www.parc-wesserling.fr.