Retour de l’atelier danse et relaxation à Huningue : C’est le bon plan idéal pour toutes celles et ceux qui aiment bouger sur différentes musiques sans forcément savoir danser .. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de se défouler juste avant un moment de relaxation. Peu importe votre âge, homme ou femme, vou pouvez découvrir cette activité basée sur la danse, la gym douce et la relaxation au cours d’une séance d’essai.

Cet atelier aura lieu ce matin entre 9h45 et 11h à la Maison des Sports à Huningue. Il y aura également une séance jeudi soir à partir de 19h.

Pensez à réserver votre place pour le Hopla Comedy : Le hopla comedy est une soirée stand up. Une soirée avec 4 humoristes qui vont s’affronter sur scène. Vendredi c’est Thommy, Clemy, Walis, Franck qui vont tout faire pour séduire le public et remporter le Bretzel d’or.

Cette soirée d’humour le hopla comedy aura lieu ce vendredi à partir de 19h30 à la loge du temps de Morschwiller le bas. On vous en parle aujourd’hui parce qu’il faut impérativement réserver ici : https://www.helloasso.com/associations/oz-arts-citoyens/evenements/hopla-comedy-1

2e jour de collecte pour aider le peuple ukrainien : C’est le collectif Solidarité Ukraine du Florival qui est à l’origine de cette collecte. Toute cette semaine, ils appellent au don de couverture, matelas, bougies, vêtements chauds, nourriture non périssable aussi. Pour participer à cette collecte de soutien, RDV sur le parking de la mairie Bergholtz entre 16h et 19h30.