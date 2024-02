Découvrez ce soir le spectacle de Sandra Zidani

Sandra Zidani, humoriste belge, incarne sur scène le personnage haut en couleur de Mamie Georgette. Veuve et pleine de vie, Mamie Georgette parcourt le monde, dépense sans compter et participe à des parties de strip-poker... autant dire qu'elle s'amuse ! Elle évoque également sa passion pour la musique, affirmant avoir influencé des artistes tels que Diams et l'univers du rap. Ce spectacle décalé et hilarant est à voir ce soir, et ce soir seulement, sur la scène de l'Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur lentrepot.org.

En prévision pour demain, nous vous informons des Portes Ouvertes de l’AFPA

L'AFPA, centre de formation présent à Mulhouse et Colmar, ouvre ses portes demain. Cet événement est l'occasion de découvrir une multitude de métiers et de s'informer sur les différentes formations disponibles dans les secteurs en demande. Ces Portes Ouvertes s'adressent à toute personne en quête de reconversion ou désireuse d'un accompagnement personnalisé. Elles se dérouleront demain de 9h à 12h30 et de 14h à 16h à Mulhouse et Colmar.

Le Cirque Medrano de retour à Mulhouse

La troupe du Cirque Medrano est de retour pour vous éblouir avec sa dernière création 2024 : MYSTERIUM, le grimoire magique ! Plongez dans un monde de rêves et d'illusions avec des artistes venus des quatre coins du globe, proposant voltige, acrobaties, équilibres, magie et clowneries, le tout dans une mise en scène incroyable. Le Cirque Medrano vous attend dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mulhouse. Pour plus d'informations, consultez le site https://cirque-medrano.com/.