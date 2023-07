Décibulles :

Le Festival Décibulles existe depuis plus d'un quart de siècle ! Chaque été, du côté de Neuve Eglise dans le Val de Villé , 25 000 viennent profiter de l’évènement.

Décibulles, version 2023, commence aujourd’hui. 3 jours de fêtes, 3 jours de musique avec des artistes comme Izia, Luidji, Lorenzo etc.. Ce festival Décibulles se tient jusqu’à dimanche au lieu dit le Chena à Neuve Eglise.

Retrouvez toutes les infos pratiques, tous les détails sur le site officiel decibulles.com.

Festival Popup commence à Mulhouse :

Popup est un festival d’art de rue spécialement dédié à un public familial. Une vingtaine de shows sont prévus dont pas mal de spectacles de cirque. Si le Parc Salvator reste au cœur de PopUp ! Vendredi et samedi, on dénichera aussi des spectacles dans les parcs Steinbach et Jaquet. Le dimanche après-midi, PopUp ! investit les Berges de l’Ill.

Le festival PopUp c’est donc aujourd’hui demain et dimanche à Mulhouse.

Départ ce dimanche pour le GFNY Grand Ballon :

Une course cycliste organisée au cœur du parc naturel des Ballons des Vosges, sur les montées les plus légendaires et les plus exigeantes des Hautes Vosges.

La cyclosportive prendra son départ depuis le centre historique de Thann. L'ascension commence 1 km après le début de la course.

Un événement sportif impressionnant. Il sera important de venir soutenir les courageux participants.

La cyclosportive GNFY Grand Ballon aura lieu ce dimanche à partir de 8h .