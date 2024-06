La Drift Cup revient à l’Anneau du Rhin

Le drift, sport automobile spectaculaire, consiste pour le pilote à contrôler son véhicule en dérapage. Cette discipline se pratique sur asphalte et les performances sont évaluées selon la technique plutôt que le temps. Pour la 17ème Drift Cup, une centaine de pilotes, parmi les meilleurs d’Europe, se retrouveront à l’Anneau du Rhin de Biltzheim. De nombreuses animations seront également proposées, incluant des séances de photos, des dédicaces, et des shows FMX.

La Drift Cup se déroulera aujourd’hui à partir de 17h, demain de 8h à 1h et dimanche de 9h à 18h.

Toujours dans le sport : l'Alsace Women's Cup 2024 à Holtzwihr

Le football féminin sera à l'honneur ce week-end à Holtzwihr lors de l'Alsace Women's Cup. Cet événement incontournable rassemble les meilleures équipes nationales et européennes pour deux jours de compétition. Une ambiance festive attend le public pour célébrer le sport, l'amitié et l'excellence. L’entrée est gratuite et une petite restauration sera disponible sur place.

L'Alsace Women's Cup se tiendra samedi et dimanche de 9h à 17h au stade de Holtzwihr.

La nocturne des commerçants ce soir à Colmar

Vous êtes toutes et tous invités à une soirée festive organisée par les commerçants de Colmar. Au programme : ouverture des boutiques, concerts, défilés de mode des créateurs du quartier, et petite restauration.

Cette belle soirée se déroulera place des Six Montagnes à Colmar. Rendez-vous ce soir entre 18h et 23h.