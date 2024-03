Collecte mobile de don du sang

Nous tenons à rappeler une fois de plus l'importance du don de sang dans le traitement des maladies et la sauvegarde de vies. Chaque semaine, de nombreuses collectes sont organisées à travers le Haut-Rhin afin de permettre aux adultes en bonne santé et volontaires de faire ce geste citoyen.

Rendez-vous à Hochstatt, à la salle Elizabeth Schyrr, à partir de 16h30 ce jeudi, à l'espace Roland Mercier de Sainte-Marie-aux-Mines dès 16h, ou encore à Soultzbach-les-Bains.

De plus, demain, une collecte très conviviale est prévue à Eguisheim, à la salle des Marronniers. Les bénévoles ont prévu un repas aux saveurs exotiques, gracieusement préparé par un traiteur malgache : Pili Pili Malgache Food. Ce repas exotique, peu épicé, se veut convivial et original. Les organisateurs espèrent attirer un maximum de participants. Rendez-vous demain à partir de 16h30.

Fabrice Eboué ce soir à l'Eden de Sausheim

Fabrice Eboué, talentueux humoriste français, est renommé pour ses spectacles de stand-up percutants et son humour incisif, abordant des sujets allant de la politique à la société, en passant par la religion et les différences culturelles.

Ce soir, il investira la scène de l'Eden avec son spectacle "Adieu Hier", qui a rencontré un franc succès à Paris et en tournée. Ce sont les dernières représentations qu'il propose ! Fabrice Eboué sera donc présent ce soir dès 20h à l'Eden de Sausheim.

Kunstapero ce soir à Mulhouse

Une soirée pour découvrir des œuvres tout en partageant un apéro (avec modération). À l'occasion de ce Kunstapero, vous aurez l'opportunité de visiter l'exposition d'art "Power Up" avec un guide, suivie d'une dégustation de vins.

Rendez-vous à la Kunsthalle de Mulhouse à partir de 18h30. La réservation est requise, veuillez envoyer un e-mail à kunsthalle@mulhouse.fr. À noter qu'une autre date est déjà programmée pour le 4 avril prochain.