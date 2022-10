Soirée tahitienne à Cernay : C’est la salle le Ciné Croisière qui vous propose de profiter d’une ambiance particulièrement exotique. A l’occasion de la projection de la comédie romantique Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts, la salle cernéenne propose tout une animation : show de danse tahitienne mais aussi un food truck de spécialités polynésiennes. La soirée commence à 18h30 au Ciné Croisière de Cernay.

De l’humour encore à l’entrepôt de Mulhouse : Ce soir et demain vous pouvez encore découvrir la pièce “ Pour vivre heureux, vivons couchés”. Marie a 40 ans, elle rêve de changement de voyage et d’imprévus. Vincent lui aime ses pantoufles , les Experts, et les vacances à Valras Plage. Forcément dans ce couple, ça coince un peu. Cette pièce “ Pour vivre heureux, vivons couchés” est à voir ce soir et demain dès 20h30 à l’entrepôt de Mulhouse. Info et résa ICI

Laurent Baffie à Mulhouse : Laurent Baffie, c’est le roi de l’impertinence par excellence et il va le prouver ce week-end. Il sera demain au théâtre de la Sinne de Mulhouse. Si vous connaissez un peu le personnage, vous savez qu’il adore inventer des questions que personne ne se pose. Aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.

A savoir que cette soirée est organisée par l’Entrepot qui exceptionnellement délocalise sa scène. RDV donc demain soir au théâtre de la Sinne à partir de 20h30.