Bon plan emploi avec l'Événement jobs et tongs : Jobs et tongs, c'est la possibilité de trouver un emploi dans un cadre atypique, les pieds dans le sable. L'événement s'adresse aux jeunes âgés entre 16 à 25 ans et se déroule cet après-midi à la base nautique de Colmar houssen. Plus d'une vingtaine d’entreprises sont attendues, issues de nombreux secteurs d’activités.Cerise sur le gâteau : un espace ZEN sera dédié à la gestion du stress en amont des entretiens. Jobs et tong c'est entre 13 et 17h à la base nautique de Colmar, c'est gratuit pour les jeunes se présentant avec un CV à jour. Plus d'infos

Entraînement collectif avant les Mulhousiennes : Et c' est précisément le dernier entraînement avant la course. Alors les filles, si vous êtes inscrites pour les mulhousiennes, chaussez vos baskets ce soir et RDV à 18h30 à la plaine sportive du Waldeck, juste à côté du centre équestre, à Riedisheim. Il y aura pleins de surprises ce soir pour les courageuses sportives.

Afterwork ce soir à Mulhouse : Afterwork au Kfé Montaigne à Mulhouse. C'est à 19h que la soirée commence, histoire de profiter encore un peu des douceurs de l'été. Grignotage et ambiance musicale annoncés avec bien entendu les tarifs Afterwork.