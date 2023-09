Kunstapero aujourd'hui à Mulhouse :

Le principe est simple : un parcours de découverte d'œuvres d'art tout en dégustant, avec modération, de délicieux vins. En réalité, une visite commentée de l'exposition de peinture "Destins Communs" de l'artiste Omar Ba est proposée au public ce soir, suivie d'une dégustation de vins. Un moment artistique et convivial vous attend.

Cet événement est organisé en partenariat avec l'association Mulhouse Art Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France.

Rendez-vous dès 18h30 à la Kunsthalle de Mulhouse. Attention, l'inscription est obligatoire via le site kunsthallemulhouse.com. Le coût de la participation est de 5 euros.

La Course de Côte Turckheim - Trois Épis :

La Course de Côte Turckheim - Trois Épis fait son retour pour sa 67e édition, comptant notamment pour le Championnat de France. Au programme de ce week-end : de superbes voitures, des courses de côte passionnantes et des véhicules historiques ! Vous aurez l'opportunité d'assister de près aux différentes montées des concurrents. L'accès à l'événement est payant, mais vous avez la possibilité d'acheter vos billets d'accès en prévente sur le site de l'ASA Alsace, à un tarif réduit. Visitez www.asa-alsace.fr/ pour plus d'informations.

Cette course de côte se déroulera demain, samedi et dimanche. Ce soir à 18h, les parcs ouvriront leurs portes pour accueillir les différents véhicules.

Afterwork à Colmar :

Quoi de mieux pour cette rentrée que de se retrouver au Manala Pil’s, situé rue des Augustins ? C'est l'occasion de profiter du cadre agréable, de grignoter des cocktails et de bénéficier des tarifs afterwork, bien sûr. L'afterwork au Manala Pil’s de Colmar débutera à partir de 19h.

Et ensuite, il y aura l'after de l'after à 23h30 au Nova Club, toujours à Colmar, avec CRAM aux platines.