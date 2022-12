Du théâtre ce soir à l’eden de Sausheim : Inavouable c’est le nom de cette pièce. L’histoire de Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont sur le point de garder leur petit-fils mais apprennent par un coup du sort le divroce imminent de leur fils. Une révélation qui va entraîner confidences et conséquences apocalyptiques ! C’est bien sûr une comédie avec au casting Anne Jacquemin et Michel Leeb. C’est ce soir 20h à l’eden de Sausheim.

De l’humour aussi à l’Entrepôt de Mulhouse : Le spectacle à découvrir ce soir, demain et samedi s’appelle “Plus vraie que nature”. Julien va tomber sous le charme de Chloé… Il faut dire qu’elle a tout un tas de qualités sauf que Chloé est une androïde. Un robot à visage humain et sa programmation chaotique réserve d’hilarantes surprises. C’est une pièce particulièrement drôle. La preuve elle a été Nominée aux Molières dans la catégorie « Meilleure comédie » . “Plus vraie que nature” c’est dès aujourd’hui à l'entrepôt de Mulhouse.

Afterwork à Colmar : Et ce sera la dernière afterwork de cette année 2022. RDV donc au AM Events Bar ! Bar qui offre une ambiance "Jungle tropical” pour déguster des cocktails comme s’il faisait 35 degrés dehors. Sacré contraste avec le froid et l’ambiance de Noël à l’extérieur dans les rues colmariennes. Au programme: grignotage, ambiance DJ et tarifs afterwork.

RDV à partir de 19h au AM Events Bar.