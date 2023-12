On commence avec un bon plan en faveur du téléthon

À travers toute la France, plus de 20 000 événements sont prévus ce week-end en soutien au Téléthon. Le Climbing Mulhouse Center se joint à cette mobilisation. Pour marquer l'événement, l'entrée au CMC sera gratuite pour tous demain, samedi, et tout le week-end, une collecte de fonds pour le Téléthon sera organisée sur place. Les portes ouvriront demain de 10h à 20h.

À noter que Guebwiller sera fortement impliquée aujourd'hui : 600 enfants participent à une course pour le Téléthon ce matin, suivie dès 18h par des marchés, des courses et des initiations sportives. La journée se conclura en beauté avec un grand feu d'artifice à 21 heures.

Dans tout le Haut-Rhin, une trentaine d'autres événements sont prévus. Rendez-vous sur téléthon.fr pour en savoir plus.

Petit village de Noël à Huningue

Une nouvelle édition du Petit Village de Noël prend place sur la place Abbatucci à Huningue. Un décor féérique, des animations captivantes et des chalets seront au rendez-vous aujourd’hui, demain et dimanche. Cette année, les chalets accueilleront uniquement des artisans locaux. Le marché de Noël ouvrira ses portes de 15h à 20h tout au long du week-end, exclusivement pour cette période.

Animation en musique ce soir à la patinoire d’Altkirch

La patinoire en plein air accueille ce soir "Gliss et Mix" dans le cadre du marché de Noël. Une soirée musicale spécialement dédiée aux enfants de 6 à 10 ans, avec la présence d'un DJ, un bar à jus et des cadeaux à remporter ! Chaque participant se verra offrir une boisson. "Gliss et Mix" se déroulera à Altkirch entre 17h et 19h30."