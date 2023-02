Carnaval des quartiers Bel air et Côteaux : C’est parti pour la saison des carnavals en Alsace. Aujourd’hui ce sont donc les quartiers mulhousiens Bel Air et Coteaux qui proposent un cortège Départ des chars et des carnavaliers à 13h du CSC Bel air, avec une arrivée au parc des Coteaux sur le parvis de l’Espace Matisse de l’AFSCO. il y aura une animation musicale jusqu'à 16h.

Vous pouvez participer avec ou sans costume !

La station du Ballon d’Alsace ouverte aux skieurs aujourd’hui : Soleil et neige, c’est la journée idéale pour faire du ski ! A la station du Ballon d’Alsace, 11 pistes alpines sur 14 sont ouvertes dont une piste noire. Pour celles et ceux qui préfèrent le ski de fond, bonne nouvelle aussi. 4 pistes nordiques sur 6 sont accessibles, pour un total de 5 kilomètres de ski de fond. Une piste de luge sur deux est ouverte.

Il y a de quoi faire aujourd’hui au Ballon d’Alsace comme dans les autres stations de ski des Vosges.

Si vous aimez le ski mais que rouler en montagne vous décourage un peu, n’oubliez pas la navette d’hiver au départ de Cernay. Vous pouvez réserver votre place dans le bus via le site officiel : billetterie.l-k.fr/navette-hiver

La collecte pour l’Ukraine qui continue : 3e jour de mobilisation des bénévoles du collectif Solidarité Ukraine du Florival. Depuis lundi, ils se relaient sur différents points de collecte pour récolter des dons et les acheminer ensuite vers l’Ukraine. Le pays est en guerre depuis presque un an, la population a tjs besoin d’aide. Vous pouvez déposer des produits d'hygiène, des vêtements chauds, lampe de poche, ou des couvertures aussi par exemple.

Si vous souhaitez participer RDV cet après midi à Berrwiller sur le parking Dorfhisla entre 16h et 19h30.