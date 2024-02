Bienvenue à la 18e édition de Fest’impro !

Organisée par la troupe l’Athila, Fest’Impro est un festival de théâtre d’improvisation incontournable. Chaque année, il réunit des ligues et des compagnies professionnelles pour des matchs et des spectacles pendant 4 jours. Le samedi, des spectacles spécialement conçus pour les ados et les enfants sont au programme, accompagnés d'animations, de restauration et de musique.

Fest’impro débute aujourd’hui et se clôturera dimanche soir. Rendez-vous au forum de St Louis. Pour plus d'informations, consultez athlia.fr.

De l’humour ce soir à l'entrepôt de Mulhouse

Olivia Moore présente son nouveau spectacle en rodage, ‘Conversation’. Elle abordera avec son franc-parler les personnes qui s'expriment sans qu'on le leur demande, les donneurs de conseils incessants et les juges de tout. Avec son style cru et direct, Olivia Moore ne mâche pas ses mots.

Ce one-woman show, "Conversation", écrit et interprété par Olivia Moore, est à découvrir ce soir, demain et samedi à 20h30 à l’entrepôt de Mulhouse.

Showcase FLOR FM ce soir à Blotzheim

Assistez à un nouveau showcase mettant en vedette deux artistes que nous adorons, Eloiz et Joseph Kamel. Eloiz, avec son EP toujours disponible, et Joseph Kamel, dont le premier album "Miroirs" a déjà touché le cœur du public. Ce dernier album, très personnel, rencontre un succès remarquable.

Pour ce showcase exceptionnel, seuls 300 auditeurs auront le privilège d'être présents ce soir à 20h au Casino Barrière de Blotzheim.