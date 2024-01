Le club de plongée sous-marine de l'AS Mulhousienne vous ouvre ses portes pour une initiation

Chaque lundi soir, l'AS Mulhousienne Plongée vous convie à découvrir l'univers captivant de la plongée sous-marine. Nous souhaitons réellement vous faire apprécier ce sport praticable dans notre région, notamment au cœur des lacs vosgiens.

Pour votre baptême de plongée, nous mettons à disposition un équipement récent et de qualité afin de vous lancer dans cette activité sans contraintes financières.

Vous avez la possibilité de tester cette expérience ce soir ou le lundi suivant à 20 heures, au Centre Nautique Ile Napoléon.

Collecte de don du sang à Soultzmatt

Aujourd'hui, la salle des fêtes de Soultzmatt accueille une grande collecte organisée par l'amicale des donneurs de sang de la vallée noble.

Les bénévoles espèrent une participation maximale pour soutenir les personnes malades.

Il est rappelé qu'il est nécessaire d'être majeur et en bonne santé pour donner son sang.

De plus, une collation vous sera offerte, comprenant des spaetzles maison à la choucroute et aux lardons, ainsi que notre traditionnelle galette des rois.

Rendez-vous ce soir de 16h30 à 19h30 à Soultzmatt.

Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible aujourd'hui, une collecte est prévue demain à la halle au blé de Soultz à partir de 16 heures, ou à la salle Le Hangar de Kingersheim dès 15h30.

La Navette d'hiver est de retour

La navette d'hiver est une opportunité idéale pour profiter des montagnes. Elle vous transporte du Markstein à la vallée de la Thur sans voiture, à un tarif abordable et en toute sécurité ! Des départs sont prévus de Thann, Cernay, St-Amarin, entre autres.

À noter que la navette fonctionne qu'il y ait de la neige ou non. Vous pouvez l'emprunter pour des promenades, des repas en auberge, etc.

De plus, grâce à cette navette, bénéficiez de réductions avantageuses dans les stations !

La réservation et le paiement en ligne sont obligatoires, jusqu'à 18 heures la veille : navettedhiver.fr