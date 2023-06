Le Printemps du Tango est de retour à Mulhouse :

C'est la 10e édition qui démarre aujourd'hui. C'est vraiment le rendez-vous des amoureux de la danse argentine et de toute la culture de ce pays. Et chaque année, le Printemps du Tango à Mulhouse remporte un beau succès. Jusqu'à dimanche, il y aura plein de spectacles, des concerts, des créations. Des initiations seront aussi prévues pour les débutants. Le programme est vraiment bien fourni avec des lieux de rendez-vous très différents selon les événements.

Le plus simple est d'aller découvrir la programmation complète sur le site officiel : http://leprintempsdutango-mulhouse.fr

After-Work à Colmar :

Le bar le Rota vous attend nombreux ce soir pour profiter du bar extérieur, de l'ambiance estivale et des tartes flambées, ainsi que des boissons au tarif after-work. Sans oublier la présence d'un DJ pour faire pleinement la fête.

Cet after-work débute à 19h ce soir au Rota Club à Colmar.

Morgane Cadignan à découvrir à l'entrepôt de Mulhouse :

L'humoriste Morgane Cadignan s'empare de la scène de l'Entrepôt de Mulhouse. À l'âge de 30 ans, Morgane se pose plein de questions sur la société et sa place dans un monde de plus en plus compliqué. Mais en réalité, elle a souvent la "flemme" d'y répondre.

Morgane Cadignan va emporter le public dans un flot d'interrogations improbables.

N'hésitez pas à aller la voir, vous ne le regretterez pas !

À savoir que Morgane Cadignan sera à l'Entrepôt de Mulhouse demain et samedi dès 20h30.

Vous avez la possibilité de réserver votre place sur le site lentrepot.org.

