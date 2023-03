Marie -Claude Pietragalla est à Sausheim ce soir : La chorégraphe et danseuse vient présenter son nouveau spectacle “la femme qui danse”. Un show pour célébrer ses 40 ans de carrière et dans lequel elle évolue seule. C’est un seul en scène chorégraphié et parlé. Marie Claude Pietragalla s’adresse au public avec des textes qu’elle a écrit. Des textes pour se dévoiler davantage.

“La femme qui danse” est à découvrir ce soir des 20h sur la scène de l’Eden de Sausheim.

Un atelier d’autodéfense à découvrir à Vogelgrun : Un atelier pour montrer aux femmes comment se défendre, leur montrer qu’elles en sont capables.

En plus de cet atelier d'autodéfense il y aura aussi des ateliers de confiance en son corps. 5 intervenantes seront là pour parler de leur parcours. L’objectif est vraiment de valoriser les femmes , tout particulièrement aujourd’hui , journée internationale des droits des femmes.

Pour participer à ces ateliers rendez-vous dès 16h au centre culturel Art’Rhéna de Vogelgrun.

Début des festivités pour Wakalase à Cernay : Le centre de loisir Wakalase fête son premier anniversaire. Et pour l’occasion, les équipes du site ont décidé de gâter le public en organisant une semaine d’animation. Ça commence aujourd’hui avec une journée pour les enfants. Des mascottes seront présentes pour que les enfants puissent faire quelques photos. A 17h, un goûter d'anniversaire sera proposé.

Et puis comme aujourd’hui c’est la journée de la femme, il y aura une distribution de rose

Le centre de loisir Wakalase pour rappel se situe à Cernay. Plus d’infos sur wakalase.com.