Le salon Extérieur & Jardin revient à Mulhouse

Un salon pour nous préparer à l’arrivée du printemps car sur place vous trouverez de quoi aménager les espaces extérieurs, mais aussi les intérieurs avec plantes et fleurs.

Il y aura donc un grand marché aux fleurs, des créations artistiques, du mobilier mais aussi des ateliers, de la restauration etc..

Vous pourrez bien sûr bénéficier des conseils de la centaine d’exposants présents.

Ce salon Extérieur & Jardin ouvre aujourd’hui 10H et s’achèvera dimanche 18H au parc expo de Mulhouse.

Expo vente à Heiteren :

Un expo vente d’artistes amateurs avec un but caritatif. C’est l’association le temps de vivre qui propose de venir demain et dimanche pour découvrir des créations et en acheter une en cas de coup de cœur. 52 artistes présents pour la bonne cause car les bénéfices serviront financer des projets en faveur de personnes en situation de handicap. Il y a par exemple un projet de séance de médiation animale, de financement de fauteuils roulants… L’une de nos auditrices, Pauline devrait partiellement en bénéficier.

Cette expo-vente aura lieu à Heiteren samedi et dimanche de 10 à 18h.

Wakalase Cernay fête ses 2 ans :

La journée sera entièrement consacrée ici à célébrer le 2ème anniversaire du complexe de loisirs de Cernay : Wakalase !

Un anniversaire célébré sur FLOR FM ce matin mais il y aura aussi tout un programme spécial.

Cet après-midi, ce sont les kids qui sont attendus entre 14 et 18H pour un atelier maquillage, un concours de dessin et un goûter offert en présence de la mascotte Requin.

Et puis ce soir à partir de 19h, soirée hommage aux femmes car n’oublions pas que ce 8 mars c’est aussi la journée internationale des droits des femmes. Pour ce soir, pour les femmes, une session achetée = un cocktail et une rose offerts.