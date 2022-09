Festi’rentrée aujourd’hui à Mulhouse: la Ville de Mulhouse organise, le samedi 10 septembre, la deuxième édition de Festi’rentrée, une journée pour fêter le démarrage de l’année scolaire en famille sous la forme d’activités ludiques réunissant enfants et parents. Pour y participer, inscrivez-vous vite sur cette page.

Possibilité de donner son sang à Colmar : Une collecte de sang est organisée ce jeudi à Colmar, salle des Catherinettes. Les équipes sur place vous attendent entre 14 et 19h. On en profite pour rappeler que chaque don peut sauver des vies, et que les besoins sont importants. Alors si vous êtes majeur et en bonne santé, n’hésitez pas. Pour info vous pouvez donner tous les deux mois.

Evénement sportif à Mulhouse : Méga Fit. C’est tout simplement une séance de sport gratuite en plein air avec Lenny Tabourel Mister France 2022. L’idée est de réunir un max de personnes dans une ambiance pour permettre à chacun de se dépenser dans la bonne humeur. Pas besoin d'être un grand sportif. Présence aussi des influenceurs La petite meuf et Vincent Fusier.

Mega fit, c’est à 19h30 au parc Salvador de Mulhouse et c’est gratuit. Cerise sur le gâteau un brunch sera offert au terme de la séance.