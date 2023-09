1er Forum Emploi et Formation à Réguisheim : Ce forum vise à faciliter la mise en relation entre les entreprises en phase de recrutement et les demandeurs d’emploi. Plus de 30 entreprises locales, en plus des agences intérimaires et de formation, seront présentes, offrant près de 200 postes à pourvoir dans divers secteurs d’activités. Nous vous encourageons à venir avec votre CV et lettre de motivation. N'oubliez pas d'apporter votre sourire et votre bonne humeur !

Ce tout premier Forum Emploi et Formation se déroulera ce matin de 9h à 12h à l’espace "Les 3 Cœurs" de Réguisheim.

Explor’Assos ce dimanche à Mulhouse : Explor’Assos est une opportunité unique de découvrir en un seul endroit la diversité du tissu associatif à Mulhouse. La première édition de cet événement a rencontré un franc succès sur le campus de la Fonderie. Cette année, les organisateurs voient encore plus grand en investissant le parc expo pour accueillir 205 associations, soit plus du double de l'an dernier. Vous y trouverez des associations sportives, culturelles, artistiques, ainsi que des organisations dédiées à la solidarité.

Rendez-vous à Explor’Assos ce dimanche entre 10h et 17h au parc expo de Mulhouse.

Vitalsport ce week-end à Wittenheim : Vitalsport est un événement gratuit ouvert à tous. C'est l'occasion idéale de découvrir le sport qui vous passionnera, car sur place, vous pourrez tester une cinquantaine de disciplines différentes telles que le football, le basket-ball, l'escalade, le handball, l'escrime, et bien d'autres, y compris certaines moins connues comme le floorball, le cheerleading, la spéléologie, l'Iaido, et bien plus encore.

N'hésitez pas à venir avec votre maillot de bain et votre serviette si vous souhaitez essayer des activités aquatiques, car elles seront également proposées. Pour le reste, les équipements nécessaires seront mis à votre disposition sur place.

Vitalsport se tiendra ce samedi et dimanche à Décathlon Wittenheim de 10h à 19h.