Ouverture de nouveaux marchés de Noël dans le Haut-Rhin : On commence avec le marché de noël de Wittenheim. Ce sera même le tout premier marché de noël de la Ville de Wittenheim. Une dizaine de chalets sont prévus et de nombreuses animations annoncées sur le parvis de la mairie, aujourd’hui, demain et dimanche.

Ouverture aussi ce week-end du marché de noël de Kaysersberg, sans doute l’un des plus authentiques marchés de noël de la région.

Et puis à Neuf Brisach, c’est parti pour l’ambiance Noël avec de nombreux exposants, artisans et figurants en costume qui nous feront vivre un Noël comme en 1700. C’est original et féérique à la fois.

Soirée Mosimann au Phare à Altkirch : Le DJ producteur français Quentin MOSIMANN, prend le contrôle du PHARE. Un show unique est prévu ce soir à Altkirch. Et puis demain, toujours au Phare à Altkirch, place à la soirée Latin Addict en partenariat avec Florfm.

Alors on danse ? demain à Colmar : C’est le spectacle de danse de Chris Marques. Le colmarien est de passage dans la région avec ce show à couper le souffle et totalement inédit qui nous plongera dans des mondes réels et irréels. Sur scène 10 danseurs et 2h de représentations. Alors on danse c’est demain soir au Parc Expo de Colmar.