Daniel Camus à l'entrepôt de Mulhouse : Ça démarre ce soir à 20h30. Daniel Camus, c’est un ancien Barman qui raconte ses expériences et les gens qu’il a croisé de façon très drôle. Le spectacle s’appelle Happy Hour. Vous reconnaîtrez peut-être des personnages que vous avez vous même déjà croisé dans un bar. C’est à l'entrepôt de Mulhouse ce soir mais aussi demain et samedi. On vous offre vos places sur Florfm.com et sur l’appli florfm.

Soirée Loup-Garou spéciale célibataire : Vous allez pouvoir jouer au Loup-Garou ce soir à la Loge du Temps à Morschwiller le Bas. Dans une ambiance conviviale, démasquez les Loup-Garou et tentez de sauver le village dans lequel des meurtres ont lieu toutes les nuits. Peut-être que vous trouverez la perle rare parmi les villageois…

C’est à partir de 19H30 et vous pouvez encore vous inscrire sur le site escaperoom-mulhouse.fr

La collecte pour l’Ukraine continue : On vous rappelle que ce sont les produits de première nécessité qui sont recherchés pour soutenir le peuple ukrainien. (produits d’hygiène, vêtements chauds, couvertures, denrées alimentaires non périssables etc…)

Aujourd’hui le point de collecte se trouve sur le parking du biomonde à Bollwiller. Vous pouvez déposer vos dons entre 16h et 19h30.