Ce week-end, les festivités carnavalesques animent la région

À Jettingen, le célèbre carnaval du Sundgau battra son plein. Ce samedi soir, le bal masqué enflammera les festivités. L'entrée aux soirées du Carnaval de Jettingen est fixée à 10€ (Ouverture des portes à 20h00). Dimanche après-midi, la cavalcade prendra son envol à 14h, sillonnant les rues de la commune.

À Reiningue également, le carnaval réserve son lot de surprises avec un bal masqué dès 19h demain soir. Le dimanche à 14h, la grande parade enchantera les spectateurs avec musique, confettis et joie de vivre. Le départ est prévu sur la place de la mairie de Reiningue.

Par ailleurs, un événement minéralogique d'ampleur s'annonce à Colmar

Le Salon européen des minéraux, créations et bien-être revient pour sa 5ème édition, attirant les collectionneurs, les amateurs et les passionnés. L'exposition présente une diversité de minéraux du monde entier, des pièces de collection ainsi que des météorites, accompagnés d'un espace dédié au bien-être. Deux food trucks raviront également les gourmands. Ce salon se tiendra demain et dimanche, de 10h à 19h, au parc expo de Colmar. L'entrée est fixée à 3 euros pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Black light demain à Wittenheim

Enfin, à Wittenheim, une soirée "Black Light" promet une expérience hors du commun dès demain à 18h chez Climb Up Wittenheim. L'escalade prendra une dimension unique avec des lumières et des dessins fluorescents, accompagnée d'une ambiance festive assurée par un DJ, des déguisements, du maquillage, et bien sûr, de l'escalade. Au programme également : un spectacle de breakdance, de pole dance et de nombreuses surprises. Des possibilités de restauration seront disponibles sur place. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mulhouse-wittenheim.climb-up.fr.