Exposition "Silence on Rouille" au Musée de l'Automobile de Mulhouse

Découvrez une exposition unique à Mulhouse, intitulée "Silence on Rouille". Cette exposition transforme les voitures abandonnées en véritables œuvres d'art, offrant une métamorphose saisissante. L'événement dépeint l'histoire de ces véhicules anciens, illustrant leur fusion progressive avec la nature. En vedette, une mise en scène captivante accompagnée d'une cinquantaine de photographies authentiques prises par Jean-Pierre Hossann, garanties sans retouche. Une expérience à la fois fascinante et originale à ne pas manquer, actuellement présentée au Musée de l'Automobile de Mulhouse.

Revue "A vos souhaits" au Paradis des Sources de Soultzmatt

Le prestigieux cabaret du Haut-Rhin, le Paradis des Sources, continue d'éblouir son public avec sa spectaculaire revue intitulée "A vos souhaits". Ce spectacle enchanteur est une ode au rêve, réunissant des artistes de grand talent. Sur scène, danseurs, chanteuses, artistes polyvalents offrent un spectacle magique et d'exception. Un mélange enivrant d'humour et de magie est au rendez-vous. Plusieurs représentations sont programmées pour cette nouvelle année. Retrouvez toutes les dates et tarifs sur le site officiel du cabaret : www.leparadisdessources.com.

Découvrez le Padel au Complexe Sport’n’door de Colmar

Le Complexe Sport’n’door vous invite à découvrir le Padel, un sport hybride alliant les caractéristiques du tennis et du squash. Ce nouveau bâtiment fraîchement inauguré propose la pratique de ce sport en équipe de deux, utilisant des raquettes pleines, sur un court encadré de vitres et de grillages, séparé par un filet. Ce sport en plein essor en France est particulièrement apprécié en hiver pour maintenir une activité sportive en intérieur. Vous avez la possibilité de réserver des créneaux d'une ou deux heures. Le complexe Sport’n’door est situé au rue Denis Papin, dans la zone industrielle de Colmar. Pour plus d'informations, consultez www.sportndoor.fr.